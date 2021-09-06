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موعد مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:45 م
مباراة مصر وليبيا
مباراة مصر وليبيا
مباراة مصر وليبيا ، يخوض المنتخب المصري مواجهة نارية أمام نظيره الليبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022.

مباراة مصر وليبيا

وتترقب الجماهير العربية مباراة مصر وليبيا والتي تأتي في ظروف استثنائية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة نظراً لموقف المنتخبين في التصفيات.

موعد مباراة مصر وليبيا

وتقام مباراة مصر وليبيا في القاهرة، ويكون اللقاء الأول بين 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام المواجهة الثانية بين المنتخبين خلال أيام 10 إلى 12 من الشهر نفسه.

مباراة مصر وليبيا في المجموعة السادسة

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن وقوع منتخبي مصر وليبيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وأنجولا.

موقف مباراة مصر وليبيا

ويدخل المنتخب الوطني مباراة مصر وليبيا وفي حوزته 4 نقاط حصدها من فوز على أنجولا بهدف نظيف فى القاهرة، وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما أمس فى الجولة الثانية بالتصفيات.

ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة مصر وليبيا

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا، حيث يحتل المنتخب الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، بينما يحتل الجابون المركز الثالث وأنجولا في المرتبة الأخيرة.

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