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رئيس نادي الأسير الفلسطيني لـ"الفجر": هروب أبطالنا من سجن الاحتلال مؤشر للنصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
على طريقة الأفلام الأجنبية، تمكن 6 فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، الموصوف بشديد الحراسة عبر نفق تحت الأرض، وتجري إسرائيل عملية مطاردة حاليًا للقبض عليهم، كما يجري تتبع السجناء عبر طائرات مسيرة وأخرى مروحية.

عملية بطولية
ومن جانبه، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن تحرير الأسرى الفلسطينيين الستة لأنفسهم اليوم من سجن جلبوع الإسرائيلي عملية بطولية تحمل الكثير من الدلالات والمعاني.

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "إذ إنهم تفوقوا بإرادتهم وعزيمتهم على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، واختراق المنظومة الإسرائيلية المعقدة والمتطورة".

مؤشر لقدرة الشعب على الانتصار
وتابع رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن قضية نجاح الهروب مؤشر لقدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق الانتصار على الاحتلال حين تتوافر عوامل الانتصار التي تبلورت وتشكلت في شخصيات الإخوة الذين قاموا بتلك العملية، مضيفًا أن كل الشعب الفلسطيني يتمنى لهم السلامة وأن يكونوا في مأمن.

وأشار، إلى أنه يتمنى ألا يصل أحد أبدًا إلى مكان تواجد الأسرى الذين قاموا بتحرير أنفسهم من الاحتلال الصهيوني.

إسرائيل: حدث خطير
وأعلن نافتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه بحث القضية مع وزير الأمن الداخلي.

ونشرت صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "تحدث رئيس الوزراء بينيت مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف في أعقاب هروب السجناء الآمنين من سجن جيلبوع، وأكد أن هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".

وتابعت: "هذا ويتم اطلاع رئيس الوزراء على آخر المعلومات حول عمليات البحث والتحري عن الإرهابيين وهو سيجري مشاورات وفق الحاجة".

الكلمات المفتاحية

سجن جلبوع رئيس نادي الاسير الفلسطيني بوابة الفجر الفجر اسرائيل

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