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لميس الحديدي: إقالة البدري استجابة سريعة لغضب الشارع

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "أقيل المدير الفني للمنتخب بعد أداء منتخب مصر الهزيل أمام الجابون في مباراة، بعد تعادل المنتخب أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وهذه الإقالة تعد استجابة سريعة بعد الغضب العارم الذي اجتاح الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب المباراة".

وتابعت: "الحديث الدائر على السوشيال ميديا هو ترشيح المصريين لمدربين خلفًا للمقال كابتن حسام البدري، وإحنا عارفين إن كل المصريين بيحبوا الكورة وكلهم مدربين.. كون الكرة هي الشاغل الأكبر للمصريين، في خناقة كانت شغالة حول إقالة البدري وهل كان يستحق ذلك فعلًا من عدمه؟، لكن الجميع يجمع على الأداء الباهت للمنتخب المصري في مباراة الامس، وكنا حاسين كلنا الصراحة إننا كنا بنلعب حاجة غير الكرة الي إحنا عارفينها".
وأضافت: "من هو خليفة لحسام البدري؟، الكلام لازال كثيرًا والأسماء التي رشحت تتعلق بباتشيكو أو حسام حسن، أو فينجادا وإيهاب جلال وغيره سواء كان المدرب سيكون مصريًا أو أجنبيًا ".

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد قررت إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري. وعقد أعضاء الاتحاد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، بعد تعادل المنتخب أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقرر الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مصر لميس الحديدي اقاله البدري

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