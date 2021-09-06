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ميرفت أمين تنهار في البكاء على الهواء

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة ميرفت أمين، إنها لا تفضل أن تعيش في المدن السكنية الجديدة، ولهذا لم تغير مكان سكنها حتى الآن، معلقة: "أنا بحب الونس، والناس تكون حواليا خاصة بعد الظروف اللي مرت على الواحد".

وبكت "الفنانة الكبيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، خلال حديثها عن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، قائلة: "دلال كانت مالية عليا حياتي، كنا في كل حتة مع بعض، والناس كلها بتحبها".

وأضافت الفنانة ميرفيت أمين، " دلال عبدالعزيز ودودة وعطوفة وطيبة"، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع دنيا وإيمي سمير غانم، قائلة: "دول ولادي".

الكلمات المفتاحية

ميرفت أمين بكاء مستمر

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