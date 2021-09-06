Advertisements
بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:00 م
بسمة الجاويش
أقٌيل اليوم حسام البدري من تدريب منتخب مصر عقب الأداء الغير جيد الذي ظهر به المنتخب في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، فقد تعادل منتخب مصر أمام منتخب الجابون أمس بنتيجة 1-1 وظهر المنتخب بأداء سيئ جعل الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي يطالب بإقالته، ولنتعرف على المدرب الأقرب من تدريب الفراعنة.
- فينجادا :
يعد فينجادا الأقرب لتدريب منتخب مصر، فمنصبه الاَن المدير الفني لاتحاد الكرة، فهو الأقرب والأنسب لتدريب المنتخب.
- حسام حسن :
يعد أيضًا الكابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قريب من تدريب المنتخب.
- إيهاب جلال :
ويعتبر إيهاب جلال من المدربين المصريين المرشحين للتدريب.
ومن المقرر أن يلعن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجهاز الفني والإداري الجديد للمنتخب الوطني خلال الـ 48 ساعة القادمة.