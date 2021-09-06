Advertisements

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:00 م
البدري
البدري
بسمة الجاويش
أقٌيل اليوم حسام البدري من تدريب منتخب مصر عقب الأداء الغير جيد الذي ظهر به المنتخب في مباريات  تصفيات كأس العالم 2022، فقد تعادل منتخب مصر أمام منتخب الجابون أمس بنتيجة 1-1 وظهر المنتخب بأداء سيئ جعل الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي يطالب بإقالته، ولنتعرف على المدرب الأقرب من تدريب الفراعنة.

- فينجادا :
يعد فينجادا الأقرب لتدريب منتخب مصر، فمنصبه الاَن المدير الفني لاتحاد الكرة، فهو الأقرب والأنسب لتدريب المنتخب.

- حسام حسن :
يعد أيضًا الكابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قريب من تدريب المنتخب.

- إيهاب جلال :
ويعتبر إيهاب جلال من المدربين المصريين المرشحين للتدريب.

ومن المقرر أن يلعن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجهاز الفني والإداري الجديد للمنتخب الوطني خلال الـ 48 ساعة القادمة.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسام حسن حسام البدري ايهاب جلال

أخبار تهمك

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ ربع ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 9 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

4 أجانب مرشحين لخلافة كوبر.. وحسام حسن والبدري والمعلم أبرز المصريين

6 مرشحين محليين لخلافة خافيير أجيري في تدريب المنتخب

الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر بسبب بتسوانا

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أسطورة المغرب لـ"الفجر الرياضي": محمد صلاح الأفضل في إفريقيا والمنافسة مع ماني رائعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

08:01 م

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

09:00 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements