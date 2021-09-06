بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

أقٌيل اليوم حسام البدري من تدريب منتخب مصر عقب الأداء الغير جيد الذي ظهر به المنتخب في مباريات تصفيات كأس العالم 2022، فقد تعادل منتخب مصر أمام منتخب الجابون أمس بنتيجة 1-1 وظهر المنتخب بأداء سيئ جعل الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي يطالب بإقالته، ولنتعرف على المدرب الأقرب من تدريب الفراعنة.





- فينجادا :

يعد فينجادا الأقرب لتدريب منتخب مصر، فمنصبه الاَن المدير الفني لاتحاد الكرة، فهو الأقرب والأنسب لتدريب المنتخب.





- حسام حسن :

يعد أيضًا الكابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قريب من تدريب المنتخب.





- إيهاب جلال :

ويعتبر إيهاب جلال من المدربين المصريين المرشحين للتدريب.





ومن المقرر أن يلعن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجهاز الفني والإداري الجديد للمنتخب الوطني خلال الـ 48 ساعة القادمة.