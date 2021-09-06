جنوب أفريقيا تفوز على غانا في تصفيات المونديال

فاز منتخب جنوب أفريقيا على ضيفه الغاني 1 / صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.





وسجل بونجوكول هولنجوان هدف المباراة الوحيد لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 86.





ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب غانا صاحب المركز الثاني.





ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة، وتتذيل إثيوبيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.





يذكر أن إثيوبيا تستضيف زيمبابوي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة السابعة.



