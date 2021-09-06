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حسن شاكوش يستغيث بـ"الموسيقيين" بعد إيقافه لهذا السبب

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
منار داود
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد إنه قام بإلغاء الكثير من الحفلات الغنائية بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإقافه.

وأضاف قائلًا:"أنا لغيت حفلات كتير، وواخد عرابين من ناس كتير، في ناس رفضت تاخد العربون بتاعها وقالت لازم تيجي تشتغل، وناس وافقت تاخد العربون، وأنا كده هيحصلي مشكلة لأني ملتزم بعرابين شغل ومواعيد مع الناس اللي عاملين دعاية ليّا وخسرانين فلوس وباعوا تذاكر، لكن هعمل إيه أنا ملتزم بقرار النقابة".

وتابع قائلًا:"في ناس مش هتعدي الموضوع ده معايا، وأنا غصب عني والنقابة وقفتني، ودي مشكلة كبيرة بتواجهني ومش عارف أعمل إيه، لكن أنا مش هخالف القانون وهلتزم بقرار النقابة، وأنا كلمت الأستاذ سعد متولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية عشان الفلوس والعرابين اللي واخدها من الناس، وأنا بتأسف للناس وبقول إن دي أول وأخر مشكلة ليّا، وأنا ابن من أبناء النقابة".

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