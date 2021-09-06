محمد إمام: أدعم كابتن مصر لقيادة المنتخب الوطني

نشر الفنان محمد إمام منشور يسخر فيه على تدريبه للمنتخب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





وكتب "إمام" قائلًا:" ادعم كابتن مصر لتدريب المنتخب".



يذكر أن آخر أعمال النجم محمد إمام خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "النمر" وشاركه في البطولة هنا الزاهد، خالد أنور، محمد مهران، سوسن بدر، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين إخراج شيرين عادل.



