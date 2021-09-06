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مديرية شباب كفر الشيخ تستقبل قوافل "بداية حلم"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قوافل مسابقة" بداية حلم "بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب الرياض تحت رعاية قرينة الرئيس، انتصار السيسي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

بدأت فاعليات الجلسة التدريبية للقافلة بعرض فيديو عن رعاية قرينة الرئيس لمسابقة حلم، تلى ذلك كلمة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للترحيب بالممثلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والتطوعية الدكتور السيد الشحات، اخصائي الشباب بالإدارة العامة للجامعات، والدكتور عبد الرحمن ياسر مدرب الشركة الراعية " e youth" لمسابقة حلم مقدما الورشة التدريبية التعريفية بالمسابقة.

و أكد الدكتور السيد الشحات أن مبادرات الشباب التى سيقومون بإرسالها عبر التسجيل على موقع الوزارة ستخضع للتحكيم واختيار افضل ٥٠ مبادرة وسيتم دعم المبادرات الفائزة من قبل الشركة الراعية.وعن اهداف وشروط وكيفية التسجيل في المسابقة.

فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مسابقة بداية حلم بمشاركة ما يزيد عن 120شاب من أعضاء جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبحضور مشرفى ومديرى إدارات الشباب من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت إشراف وحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل، منسق قوافل بداية حلم بالمحافظة، تابع تنفيذ اليوم حسن الدسوقى، مدير إدارة المكتب الفني، رشا محيى الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، ياسر شلبى، مسؤل مركز المعلومات لوزة البيلى مسؤل الربط الالكتروني بقلين، وبحضور مديرى الإدارات الفرعية، وتم عقد لقاءات حوارية على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات الشباب حول المشاركة وطبيعة المبادرات التى يمكن المشاركه بها.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كان قد شهد منذ اسبوع المؤتمر الصحفى الذي عقد لإطلاق مسابقة بداية حلم الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بجوائز قيمتها 13 مليون و750 الف جنيه، وتنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

مصر مبادرات الشباب الإدارة المركزية

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