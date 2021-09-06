عمرو أديب يكشف محور نقاشه مع خالد يوسف اليوم

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه سيستضيف اليوم المخرج خالد يوسف في أول ظهور له عقب عودته إلى مصر، مضيفا: "إحنا بنشتغل على ما يعرف بصانع الأخبار".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "إحنا بندور على صانعي الأخبار أيا كانوا شركة أو شخص أو جهة"، لافتا إلى أنه سيناقش مع خالد يوسف خطته بعد عودته إلى مصر.



