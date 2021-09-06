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عمرو أديب يكشف محور نقاشه مع خالد يوسف اليوم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه سيستضيف اليوم المخرج خالد يوسف في أول ظهور له عقب عودته إلى مصر، مضيفا: "إحنا بنشتغل على ما يعرف بصانع الأخبار".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "إحنا بندور على صانعي الأخبار أيا كانوا شركة أو شخص أو جهة"، لافتا إلى أنه سيناقش مع خالد يوسف خطته بعد عودته إلى مصر.

ويذكر أن آخر أعمال خالد يوسف فيلم "أهلًا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات سجينات في فرنسا، والحديث يدور عن قصة حقيقية.

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عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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