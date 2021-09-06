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حرس الحدود يفوز على القناة وديًا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
بسنت علام


خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مباراة ودية مساء الاثنين خلال معسكر الفريق المغلق الذي أنطلق في الفندق الخاص بالفريق بالقاهرة أمام فريق نادي القناة .

ونجح حرس الحدود من الفوز بهدف مقابل لاشئ أحرز اللاعب الصاعد محمد النجيلي الذي قرر محمد حليم المدير الفني للفريق تصعيده إلى الفريق الأول هدف المباراة الوحيد خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وسوف يخوض حرس الحدود ثلاث مباريات أخرى خلال هذا المعسكر مع فرق بتروجيت وإنبي والنصر من أجل تجربة العديد من اللاعبين .

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