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شرطة البرازيل تحقق مع رباعي الأرجنتين لهذا السبب

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا اليوم الإثنين ضد 4 لاعبين أرجنتينيين انتهكوا بروتوكول الصحة العامة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تعليق مباراة السوبر الكلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين أمس الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالت الشرطة الفيدرالية: "نحن نفتح عملية من أجل التحقيق في جريمة الكذب الإيديولوجي المحتملة".

وأعلن المصدر أن لاعبي كرة القدم المعنيين: "تم إخطارهم بالفعل عند مغادرة البلاد، وهو إجراء قياسي، وتم الاستماع إليهم رسميا في تصريحاتهم".

ويسعى التحقيق أيضا إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخالفة إدارية، وسيتم إجراؤه من قبل مركز شرطة مطار جوارولوس الدولي، الذي يعمل لصالح ساو باولو والذي من خلاله دخل إلى البرازيل كلا من إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.

ويلعب مارتينيس وبوينديا في أستون فيلا، وروميرو ولو سيلسو في توتنهام.

وبعد اللعب مع أنديتهم، انضم هؤلاء اللاعبون إلى المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم في جولة تشمل خوض 3 مباريات بدأت الخميس الماضي.

ولعب مارتينيز وروميرو ولو سيلسو الدقائق الست التي استمرت فيها المباراة حتى تعليقها مساء الأحد، فيما كان بوينديا على مقاعد البدلاء.

ووصل اللاعبون الأربعة إلى البرازيل يوم الجمعة مع بقية أعضاء الوفد الأرجنتيني، قادمين من كاراكاس، حيث تغلبت الأرجنتين على فنزويلا بواقع 1-3 الخميس.

ويتطلب البروتوكول الصحي البرازيلي الحالي الحجر الصحي لمدة 10 أيام للأشخاص الذين كانوا في بريطانيا والهند وجنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان فرناندو أرييل باتيستا، الذي يعمل كموظف في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مسؤولا عن ملء استمارات الهجرة والصحة للوفد بأكمله.

وقدم اللاعبون الأربعة، وفقا للسلطات البرازيلية، معلومات خاطئة عن إقامتهم في إنجلترا أثناء عملية الهجرة، وهو وضع تم التحقق منه من قبل الوكالة الوطنية لمراقبة الصحة، التي أكدت في بيان أنه تم إخطار الوفد الأرجنتيني بالحادث.

ووفقا للسلطات الصحية البرازيلية، فإن اللاعبين تجاهلوا الإجراءات وتدربوا مساء السبت في استاد نيو كويميكا أرينا.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأرجنتيني إنه لم يتم إخطارهم أبدا بالواقعة وقد "تفاجؤوا" بوجود مدعين صحيين في أرض الملعب بعد مرور 6 دقائق من بدء اللقاء الذي تم تعليقه في النهاية.

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