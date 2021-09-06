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لاڤيينا يختتم معسكره بالفوز على الأوليمبي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


اختتم فريق لاڤيينا أحد فرق القسم الثالث معسكره الذى أقيم فى المدينة الرياضية بالإسكندرية بلقاء الأوليمبي أحد أندية الممتاز ب فى مجموعة بحرى وانتهى اللقاء بفوز لاڤيينا بهدف أحرزه محمد عصام من ركلة جزاء .

من جانبه أكد وائل حبيب المدير الرياضى لفريق لافيينا أن الجهاز الفني بقيادة الدكتور عطية السيد وجميع اللاعبين استفادوا بصورة كبيرة من المعسكر الذى شهد الاحتكاك القوى مع فرق مختلفه فى المستوى وتم خلال المبارايات الدفع ببعض اللاعبين الناشئين بعد أن قرر الجهاز تصعيدهم وظهروا جميعا بصورة جيدة للغاية .


مضيفا أنه سيستمر فريق لاڤيينا فى التدريبات استعدادآ لانطلاق منافسات الموسم الجديد وسيحصل اللاعبين على إجازة لمدة يوم واحد الثلاثاء بعدها ينتظم الجميع فى التدريبات على ملاعب منتجع الاسيوطي استعدادا للقسم الثالث .

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