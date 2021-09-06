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وزير التعليم: دفع مصروفات المدارس إلكترونيا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم سيعملون على حوكمة التعاقدات بين الأهالي والمدارس، معلقا: "في شغل بيتعمل وسنعلن عنه قريبا من 6 إلى 8 أسابيع".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن طريقة الدفع ستكون إلكترونية تحت إشراف الوزارة، موضحا أن حوكمة التعاقدات ينطبق على المدارس الدولية واليابانية والتجريبية لغات، حيث سينطبق هذا الأمر على كل المدارس بمصروفات.

وأضاف، "إننا نقضي السنة كلها في حالة فصال مستمر أمر مرهق للمدارس وأولياء الأمور، المدارس بمصروفات مشروع اقتصادي، وطالما قررت كولي أمر أدخل فيه لازم أكون مدرك حجم التكلفة، والتعليم أونلاين بفلوس مش ببلاش والمدرسة بتدفع مرتبات وإيجار وكهرباء حتى لو الدراسة أونلاين، مش معنى إنك بتتعلم من البيت إنك متدفعش مصروفات".

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وزير التعليم مصروفات المدارس مصر

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