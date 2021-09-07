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بهدف من الدوري الأسباني تامر حسني يحفز الشباب .. ومصطفى حسني يدعمه

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
منار داود
نشر النجم تامر حسني فيديو لهدف سجله مهاجم نادي فالنسيا الإسباني جونسالو جيديس في مباراه فريقه أمام أوساسونا
حيث راوغ اللاعب مدافعي الخصم وسقط أرضًا قبل أن يستعيد توازنه وواصل الجري نحو المرمى ليسجل هدف لا يخلو من المهارة. 2019 2020 على أغنيته "مش تمثال" من فيلم "مش أنا".

 وعلق "تامر" على الفيديو قائلًا:"لما شوفت الهدف دا شبهته بمشوار الحياه اللي الإنسان بيمشيه لحد ما يحقق هدفه".

أضاف: "رغم طول المشوار والصعوبات اللي بتواجهه والناس المحبطه اللي بتحاول توقفه في وسط مشواره، ولإنه مش تمثال فضل يقاوم ويعافر يمين وشمال لحد ما وصل لهدفه".

وتلقى تامر إشادة عدد من متابعيه من بينهم الداعية مصطفى حسني، الذي كتب معلقًا:  "قد أيه مشوار حياة الانسان بيحتاج لتشجيع ودعم يملأ قلبه بالإصرار والأمل في ربنا والثقة في حسن تدبيره لعباده".

أضاف مصطفى حسني: "تسلم يا تامر يا صاحبي على كل كلمة طلعت من قلبك ملأت قلوب الشباب بالطموح والقوة اللي تخليهم يقاوموا أي إحباط".


وتابع قائلًا:"صدق ربي هو بيطمن عباده أنه دايما قريب ومعاهم (وأصبر لحكم ربك فأنك بأعيننا) وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وبيشجع ويطبطب على كتف كل مجتهد ويقول له (استعن بالله ولا تعجز)، وصدق كل عبده قلبه طيب كلامه مُلهم بيشجع ويملأ القلب بالنور والامل".

اختتم مصطفى حسنى تعليقه كاتبا: "وصدقت يا صاحبي الغالي وانت بتغني من قلبك (واتعلم انك لما تقع لازم تقوم)".

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