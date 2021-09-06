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غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا
 بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه المبعوث الرسمي الخاص لفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا معالي بول شيبوكوزا ماشاتيل والوفد المرافق له مجالات وسبل التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر مبنى الغرفة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الغرفة كل من الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس ويوسف علي عبد القادر النائب الثاني لرئيس المجلس، ومسعود رحمة المحيربي أمين الصندوق، وسعيد غمران الرميثي نائب أمينِ الصندوق، كما حضر اللقاء سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، و السيد عبدالله القبيسي والسيد هلال الهاملي نائبي المدير العام.

وقال سعادة عبدالله محمد المزروعي إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لزيادة وتنويع صادراتها لأسواق أفريقيا في ظل توافر الفرص الاستثمارية الحيوية والواعدة لاسيما في جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة لما تتمتع به من معدلات نمو اقتصادي عالية كما تعد واحدة من كبريات دول القارة الأفريقية، وتمثل مركزاً استراتيجياً مرتبطاً بالأسواق الأفريقية والدولية.

وأعرب عن إستعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة التي تسهم في فتح آفاق رحبة للتعاون التجاري المثمر وعقد الشراكات في العديد من القطاعات ووضع خطط جديدة للعمل المشترك الهادف إلى زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين إمارة أبوظبي وجمهورية جنوب أفريقيا.

من جانبه أكد معالي بول شيبوكوزا ماشاتيل أهمية توطيد أواصر التعاون مع غرفة أبوظبي مشيرا إلى أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها.

ونوه إلى أهمية التنسيق وإتاحة فرص التعريف واستكشاف مجالات الاستثمار الجديدة في جنوب أفريقيا، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإماراتيين فيها، وكذلك الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة أبوظبي.

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