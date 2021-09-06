صدمة لبرشلونة بسبب أسبوع الفيفا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأمريكي سيرجينيو دست نجم برشلونة الإسباني تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام كندا وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن دست تم استبداله قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول إثر إصابة في الكاحل وخرج من الملعب وهو يعرج.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الجميع يترقب مدى الإصابة وما إذا كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة سيعتمد عليه عقب فترة التوقف الدولي.

وقال جريف برهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي عقب المباراة: "سيرجينيو يُعاني من التواء في الكاحل، وسيتعين علينا أن نرى ما إذا سيكون متاحا يوم الأربعاء".

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن دست يعتبر من أبرز اللاعبين في صفوف برشلونة خاصًة وأنه اللاعب الوحيد في مركز الظهير الأيمن مع إمكانية الاعتماد على سيرجي روبيرتو كبديل له.