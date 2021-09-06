رولا خرسا تكشف أسرار جديدة عن الأميرة ديانا (فيديو)

كشفت الإعلامية رولا خرسا، تفاصيل جديدة عن حقيقة علاقة الأميرة ديانا ودودي الفايد وإسلامها في ذكرى رحيلها.



وقالت "رولا" في اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الاثنين إنها أجرت حوار مؤخرًا مع شقيقة محمد الفايد رفيق الأميرة ديانا في حادث مصرعها الشهير، مشيرة إلى أنها تحدثت عن الأميرة ديانا بحذر.



وأضافت أن هناك أشياء كثيرة لم تعرف عن حادث وفاة الأميرة ديانا حتى الآن، فيما يتعلق بالطريقة التي توفيت بها أو علاقاتها بمحمد الفايد أو مسألة دخولها الدين الإسلامي قبل وفاتها بأيام.



وتابعت أن حضور محمد فايد جنازة الأميرة ديانا كان أمرًا في غاية الغرابة إذا ما قُرن برد فعله بعد حادث الوفاة، لافتة إلى أنه اتهم العائلة المالكة في بريطانيا وأجهزة مهمة في بريطانيا بتدبير حادث وفاتها.



