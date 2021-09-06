Advertisements

رولا خرسا تكشف أسرار جديدة عن الأميرة ديانا (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت الإعلامية رولا خرسا، تفاصيل جديدة عن حقيقة علاقة الأميرة ديانا ودودي الفايد وإسلامها في ذكرى رحيلها.

وقالت "رولا" في اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الاثنين إنها أجرت حوار مؤخرًا مع شقيقة محمد الفايد رفيق الأميرة ديانا في حادث مصرعها الشهير، مشيرة إلى أنها تحدثت عن الأميرة ديانا بحذر.

وأضافت أن هناك أشياء كثيرة لم تعرف عن حادث وفاة الأميرة ديانا حتى الآن، فيما يتعلق بالطريقة التي توفيت بها أو علاقاتها بمحمد الفايد أو مسألة دخولها الدين الإسلامي قبل وفاتها بأيام.

وتابعت أن حضور محمد فايد جنازة الأميرة ديانا كان أمرًا في غاية الغرابة إذا ما قُرن برد فعله بعد حادث الوفاة، لافتة إلى أنه اتهم العائلة المالكة في بريطانيا وأجهزة مهمة في بريطانيا بتدبير حادث وفاتها.

الكلمات المفتاحية

محمد الفايد الاميرة ديانا

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ 19 دقيقة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات نارية.. كارتيرون يصدم فرجاني ساسي ويفاجئ عاشور

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لأول مرة.. كارتيرون يفاجئ الأهلي ويكشف سر فوز الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"دودي الفايد" آخرهم.. 7 رجال في حياة الأميرة ديانا

حكايات عصفور قمر الدين.. "رولا خرسا" امرأة من زمن الحب

طبيب بريطاني يكشف خطأ الأميرة ديانا "القاتل" بحادث باريس

بعد 21 عامًا على وفاتها.. صاحب صورة مقتل "الأميرة ديانا" يخرج عن صمته! (صورة)

الطبيب الشرعي يكشف سبب وفاة الأميرة ديانا

في ذكرى مقتل أميرة القلوب.. حارس ديانا الشخصي يتحدث عن الدقائق الأخيرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

10:23 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

08:01 م

تصريحات نارية.. كارتيرون يصدم فرجاني ساسي ويفاجئ عاشور

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements