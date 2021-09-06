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رئيس "الناتو" يضغط على الصين لتنضم إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
 ضغط رئيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج على الصين، اليوم الاثنين، في محاولة لضمها إلى المحادثات حول الحد من الأسلحة النووية.

وقال شتولتنبرج - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الصين يجب أن تتحمل مسئولية كاملة فيما يخص الحد من التسلح، مضيفًا أن الصين يمكنها الاستفادة من القيود المفروضة على عدد الأسلحة وزيادة الشفافية.

وحذر شتولتنبرج الصين من استمرارها في توسيع ترسانتها النووية، مشيرًا إلى أن "الصين تبني أعداد كبيرة من صوامع الصواريخ، والتي يمكنها أن ترفع من قدراتها النووية، وكل هذا يحدث بدون أي قيود أو ضبط، وفي افتقار تام للشفافية".

وأكد شتولتنبرج أن المزيد من الدول ينبغي أن تنخرض في المحادثات المستقبلية حول تقييد الصواريخ.

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