Advertisements

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:58 م
منتخب مصر
منتخب مصر
ريهام عبد المحسن
يعيش المنتخب الوطني حالة من القلق في ظل غموض مصير بطولة الدوري وعدم الاستقرار على شكل البطولة في الموسم المقبل بسبب الارتباطات الكثيرة للفراعنة بالإضافة إلى الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجديد عقب إقالة حسام البدري مصير بطولة الدوري في الموسم المقبل من أجل وضع خطة للمنتخب في الفترة المقبلة المهمة والتي تشهد الكثير من الارتباطات.

وأجلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قرعة بطولة الدوري إلى أجل غير مسمى في الفترة الحالية لحين الاستقرار على شكل البطولة بما يخدم صالح الكرة المصرية ويوفر مناخا جيدا للمنتخب الوطني في المقام الأول، حيث تنتظره الكثير من الارتباطات المهمة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر خلال الأشهر الستة المقبلة ما يتخطى الـ 20 مباراة دولية بسبب الارتباطات التي تنتظره بداية من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر مروراً ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ويشارك فيها منتخب مصر بجانب مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون والتي تأهل لها الفراعنة أيضاً.

ويرغب الجهاز الفني الجديد للفراعنة والذي لم يتحدد بعد في معرفة مصير مباريات الدوري بجانب الترتيب لمعسكر إعداد للاعبين بعد نحو 3 أسابيع تقريباً استعداداً للمباراتين المرتقبتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الليبي في مطلع الشهر المقبل وهو ما يجعل الوقت ضيقًا ويجب ترتيب الأوضاع ومعرفة مصير بطولة الدوري سريعاً حتى يتسنى للمدير الفني الجديد الاستقرار على العناصر التي سيخوض بها مباراتي ليبيا.

يذكر أن المنتخب الوطني واجه نظيره الجابوني في ليبرفيل عاصمة الجابون وذلك ضمن مباراته الثانية في مشوار التصفيات وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما وذلك بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسام البدري اقاله حسام البدري اقاله البدري

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بوجبا يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح ناري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ ساعة و نصف

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ 17 دقيقة

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد المونديال

عاجل.. الجبلاية تستقر على جهاز منتخب مصر

عاجل.. البدري يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجم منتخب مصر

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر بعد التعادل أمام جزر القمر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements