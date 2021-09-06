بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

يعيش المنتخب الوطني حالة من القلق في ظل غموض مصير بطولة الدوري وعدم الاستقرار على شكل البطولة في الموسم المقبل بسبب الارتباطات الكثيرة للفراعنة بالإضافة إلى الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.





ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجديد عقب إقالة حسام البدري مصير بطولة الدوري في الموسم المقبل من أجل وضع خطة للمنتخب في الفترة المقبلة المهمة والتي تشهد الكثير من الارتباطات.





وأجلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قرعة بطولة الدوري إلى أجل غير مسمى في الفترة الحالية لحين الاستقرار على شكل البطولة بما يخدم صالح الكرة المصرية ويوفر مناخا جيدا للمنتخب الوطني في المقام الأول، حيث تنتظره الكثير من الارتباطات المهمة في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر خلال الأشهر الستة المقبلة ما يتخطى الـ 20 مباراة دولية بسبب الارتباطات التي تنتظره بداية من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر مروراً ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ويشارك فيها منتخب مصر بجانب مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون والتي تأهل لها الفراعنة أيضاً.





ويرغب الجهاز الفني الجديد للفراعنة والذي لم يتحدد بعد في معرفة مصير مباريات الدوري بجانب الترتيب لمعسكر إعداد للاعبين بعد نحو 3 أسابيع تقريباً استعداداً للمباراتين المرتقبتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.





ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الليبي في مطلع الشهر المقبل وهو ما يجعل الوقت ضيقًا ويجب ترتيب الأوضاع ومعرفة مصير بطولة الدوري سريعاً حتى يتسنى للمدير الفني الجديد الاستقرار على العناصر التي سيخوض بها مباراتي ليبيا.





يذكر أن المنتخب الوطني واجه نظيره الجابوني في ليبرفيل عاصمة الجابون وذلك ضمن مباراته الثانية في مشوار التصفيات وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما وذلك بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الأولى.



