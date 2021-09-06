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"أوبك" تستضيف أول اجتماع وزاري حول الطاقة والمناخ

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر

عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك", اليوم الاثنين, اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الأول حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة - عبر الفيديو كونفرنس - بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين وصناع قرار وسياسة رفيعي المستوى وخبراء الصناعة من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها, بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم - أن الاجتماع أكد أن الطاقة لها دور رئيسي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وخاصة الهدف السابع من أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
واعتبر البيان أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات في عصرنا وأن تأثيره تشعر به كل من البلدان المتقدمة والنامية ويؤثر في الإنسان في أي مكان, مشيرا إلى الحاجة إلى نهج متوازن وشامل ومتعدد الأطراف لتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة.

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