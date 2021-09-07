محمد سعد يمازح لاعبي المنتخب: "ادعموا كابتن بوشكاش"

نشر الفنان محمد سعد صورة له من فيلم بوشكاش، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





وعلق "سعد" على الصورة قائلًا:" ادعم كابتن بوشكاش لتدريب المنتخب".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.

