مصرع ربة منزل وإصابة طفلتها في حادث تصادم بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت طفلتها، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل جثة المتوفاة، والطفلة المصابة لمستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بمصرع ربة منزل وإصابة ابنتها، إثر حادث اصطدام سيارة بهما، أثناء عبورهم طريق مصر اسكندرية الزراعي أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ.



جرى نقل جثة المتوفاة والطفلة لمستشفى طوخ، وجرى رفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.