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بوجبا يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح ناري

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوجبا ورونالدو
بوجبا ورونالدو
محمد الدمتناوي
أكد الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى صفوف الفريق فى الموسم الحالي، سيرفع مستوى الفريق.

وقال بوجبا فى حواره لـTelefoot: "اللعب مع الأفضل أمر ممتع، جيد للاعبين أن يتدربوا مع نجم عظيم".

كما أشاد بصفقة رافاييل فاران المنضم للنادي فى الميركاتو الصيفي الجاري، موضحًا أنه إضافة لمانشستر يونايتد، وسيضيف الخبرة والجودة للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 جولات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة، بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر.

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو بوجبا

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