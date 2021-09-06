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"الصحة": 80 عرضا يظهر على المتعافين من كورونا (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح فيروس كورونا، ولكن يجب أن يكون بين أي تطعيم والآخر أسبوعين أو ثلاثة.

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة رصدت أكثر من 80 عرضًا ما بعد التماثل للشفاء من كورونا مثل أشياء عضوية، وأشياء نفسية.

وأشارت مستشار وزيرة الصحة، إلى أن البرتوكول العلاجي الجديد يعمل على علاج أكثر العوارض الجانبية التي قد تحدث بعد التماثل للشفاء من كورونا، حسب كل حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241964.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 343 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 290027 من ضمنهم 241964 حالة تم شفاؤها، و16789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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