غرفة عجمان تبحث تعزيز علاقات التعاون التجاري مع الهند

بحث سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان ، في مقر الغرفة مع ، سعادة ك.كاليموتو قنصل الاقتصاد والتجارة بالقنصلية العامة الهندية بدبي، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الامارات والهند عموماً وإمارة عجمان على وجه التحديد.





وتم خلال اللقاء الذي حضره محمد علي الجناحي مدير تنفيذي قطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية بالغرفة ، استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة عجمان، السبل المناسبة لفتح آفاق الأعمال وقنوات للتبادل التجاري في إطار سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها إمارة عجمان، والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتوجيه القطاع الخاص للتوسع والعمل على تنويع الاستثمار.





وقال سعادة سالم السويدي:" تمتلك دولة الامارات وإمارة عجمان علاقات تجارية واقتصادية قوية مع جمهورية الهند، وهي تشهد نمواً متزايداً "مبدياً استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات التجارية التي تسهم في الارتقاء وتطور العلاقات التجارية وترسيخ الشراكات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع في المستقبل.





وخلال النصف الأول من العام 2021، بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة عجمان للصادرات من الإمارة إلى جمهورية الهند 274 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 25.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد شهادات المنشأ لإعادة التصدير إلى 361 شهادة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 41.1 مليون درهم.





وتركزت الصادرات على صناعة الأمن الغذائي، وكذلك على منتجات اللدائن ومصنوعاتهـــا، ومصنوعات من حديد أو صب /فولاذ/ - دعامات /مساند/ ومعدات مماثلة للسقالات، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم.





وتشير البيانات الإحصائية لغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة في الإمارة وصل خلال النصف الأول من العام 2021 الجاري إلى 2261 شركة تعمل في قطاعات تجارية وصناعية مهمة في الامارة.