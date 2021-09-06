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أديب: أنا من أنصار المدرب الأجنبي.. واتحاد الكرة ليس فقيرا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إقالة الكابتن حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، قائلا: "أنا من أنصار المدرب الأجنبي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المنتخب الوطني بحاجة إلى جهاز فني أجنبي، حيث أن نفسية وشخصية اللاعب المصري تحتاج لمدرب أجنبي، معلقا: "بصوا لنص فرق الدوري هتلاقي مدربين أجانب".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "عايزين مدرب أجنبي سيف وحازم، وعنده عمى ألوان بيختار اللاعيبة زي ما بيشوفهم وهما بيلعبوا"، متابعا: "اتحاد الكرة بتاعنا مش فقير"، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب من فرق رياضية مدربهم أجنبي.

الكلمات المفتاحية

مصر عمرو اديب اقاله حسام البدري

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