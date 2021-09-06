استشاري: تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وفي حاجة إلى إمكانيات عالية جدًا، من خلال التحضير على أعلى مستوى سواء من خلال أجهزة البينج أو الفريق الطبي الذي على دراية كبيرة بالأوزان الضخمة.



ووتابع "صبري"، خلال حواره مع رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تكميم المعدة يجب أن تجرى بأحدث الأجهزة للوصول إلى أفضل نتيجة، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بالأسباب للقيام بإجراء عمليات السمنة على أفضل صورة، وهذا يكون من خلال التحضيرات ما قبل العملية، والأجهزة الطبيبة، والفريق الطبي.



وأضاف استشاري جراحة السمنة، أن العودة للعمل يكون بعد يوم من إجراء عملية تحويل المسار، لافتَا إلى أنها تجرى من خلال فتحات صغيرة للغاية، وبالمنظار.

