Advertisements

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-9-2021.. تراجع طفيف بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب فى مصر طفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء،  وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر سعر 790 للجرام الواحد، وإليكم أسعار الذهب في مصر: 

سجل عيار ١٨ سعر 676.25 جنيها. 

سجل عيار ٢١ سعر 792 جنيها.

سجل عيار ٢٤ سعر 902.75 جنيها. 

الجنيه الذهب سعر 6320 جنيها. 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأوقية بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في 1833.80 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ودولار أمريكي ضعيف.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.

كان جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مقابل عملات مناظرة رئيسية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع خفض وتيرة مشترياته الطارئة للسندات اعتبارا من ربع السنة المقبل.

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي إن واردات الهند من الذهب في أغسطس آب زادت إلى مثليها تقريبا عنها قبل عام إذ شجعت الأسعار الضعيفة تجار المجوهرات على تكثيف المشتريات لموسم المهرجانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية. وزادت الأسعار 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو .

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1023.06 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2429.44 دولار.
والأسواق الأمريكية مغلقة ال

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ ثلث ساعة

لأول مرة.. كارتيرون يفاجئ الأهلي ويكشف سر فوز الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ ساعة و 26 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية.. كارتيرون يصدم فرجاني ساسي ويفاجئ عاشور

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-1-2019 في السوق المحلية.. تعرف على الزيادة

أسعار الذهب في السوق المصري بعد الارتفاع الأخير اليوم الإثنين 7 يناير 2019

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-1-2019 في السوق المحلية.. تعرف على الزيادة

قفزة في أسعار الذهب اليوم الخميس 10-9-2019..وعيار 21 يسجل 646 جنيه

ارتفاع أسعار الذهب في سوق الصاغة وعيار 21 يسجل يصعد جنيهين

عاجل.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يحلق من جديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

10:23 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

08:01 م

تصريحات نارية.. كارتيرون يصدم فرجاني ساسي ويفاجئ عاشور

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements