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خالد يوسف: "المصريين والعرب ما حسسونيش بالغربة في الخارج"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
قال المخرج خالد يوسف، إن وجود المصريين والعرب حوله في الغربة، ساعده على التأقلم وخلق المجتمع المصري الخاص به في الخارج.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أنه لم يشعر بالغرفة بمفومها التقليدي، مؤكدا أنه قابل عناصر من التيار الإسلامي في الخارج مثل الإخوان، ساخرا: "بيعشقوني".

وتابع يوسف، أن ضد الإخوان منذ البداية وحتى نهاية العمر، والاختلاف مع النظام لن يرميه في أحضانهم.

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