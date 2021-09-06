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خالد يوسف يكشف أسباب مغادرته لمصر: "زوجتي"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المخرج خالد يوسف، إنه ضد الإخوان منذ زمن، وعلاقته بالنظام ليس لها علاقة بالتقرب أو الابتعاد عنهم، معلقا: "أنا من يوم ما وعيت ولحد آخر عمري ضد الإخوان، وضد مشروعهم قولا واحدًا".

وأشار "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو حدثت مآلات كارثية في الوطن، فإنها لن تكون 1 من مائة مما كان سيحدث إذا استمر الإخوان في الحكم، لافتا إلى أنه عندما غادر مصر كان في زيارة لزوجته وفوجىء بحملة الاغتيالات النفسية التي تعرض لها "مقدرتش أرجع، الحملة كانت قوية عليا".

وأكد أنه لم يتعرض لتهديد من الدولة، أو رفض لعودته، مضيفا: "أنا كنت عايش خارج مصر كويس جدا، وظروفي متيسرة".

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مصر خالد يوسف أسباب مغادرة

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