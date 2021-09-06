خالد يوسف: أنا ما ارتكبتش عار.. وراجع وراسي مرفوعة

قال المخرج خالد يوسف، إنه تعرض إلى حملة كبيرة، ولا أحد يستطيع تحملها.





وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أنه رجع من الخارج وهو رافع رأسه لأنه لم يخالف قانون أو أخلاق، موضحا أن حديثه في الخارج كان هادئا.



