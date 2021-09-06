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خالد يوسف: أنا ما ارتكبتش عار.. وراجع وراسي مرفوعة
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:56 م
قال المخرج خالد يوسف، إنه تعرض إلى حملة كبيرة، ولا أحد يستطيع تحملها.
وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أنه رجع من الخارج وهو رافع رأسه لأنه لم يخالف قانون أو أخلاق، موضحا أن حديثه في الخارج كان هادئا.
وتابع يوسف، أن المعارض ينبغي أن يكون مستعد ليدفع ضرائبها، ولا يجب تحريض ناس على النزول، وأنه أتى لمصر ومستعد لأي سيناريو حتى السجن، ومصر حققت نجاحات كثيرة على مستويات عدة.