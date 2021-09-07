ميرفت أمين تبكي على الهواء بسبب دلال عبدالعزيز (فيديو)

قال الفنانة ميرفت أمين، إن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز أثر فيها كثيرًا، معقبة باكية: "في حتة كبيرة أووي رحت مني، وعندي غصة مش بتروح".



وتابعت"أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "قطعت بيا جامد الله يرحمها، احنا مكناش بنفترق تقريبًا، وأنا كنت أقرب صديقة، وولادها ولادي، ومنة بني بنتها، كنا على طول مع بعض".



هذا وطالبت الفنانة ميرفت أمين صناع عمل مسلسل "إلا أنا" تأجيل تصوير مشاهدها، 10 أيام وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية عصيبة عقب وفاة صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز.



وكان من المقرر أن تبدأ ميرفت أمين تصوير مشاهدها في العمل بداية من الأسبوع المقبل.



يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل قيد عائلي، من 45 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم بوسي، عزت العلايلي، محمد رياض، نضال الشافعي، سيمون، صبري فواز، ومنة فضالي.