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"التنسيق الإلكتروني" لجامعة الأزهر يزف بشرى سارة للطلاب المتأخرين في التسجيل

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إن من لم يتمكن من التسجيل في التنسيق الإلكتروني لجامعة الأزهر سيتم السماح لهم بالتسجيل مع طلاب الدور الثاني.

وأضاف "فرج" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الاثنين: "سنسمح لمن تأخر في التسجيل الإلكتروني بالتسجيل مع طلاب الدور الثاني".

وتابع: "أي طالب حصل على أي درجة بالتظلمات سيتم تعديل الدرجات وسيتم ترشيحه بعد حصوله على فرق الدرجات بعد التنسيق طبقًا للمجموع الجديد، وسيتم إخطارًا الطالب للتواصل مع مكتب التنسيق وعمل بطاقة تشريح للانتقال لكلية جديدة بناء على المجموع الجديد ورغبة الطالب".

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مصر طلاب الدور الثاني بوابة الفجر التعليم

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