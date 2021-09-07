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من داخل الجيم.. أحمد التهامي يستعرض لياقته البدنية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أحمد التهامي، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أحمد التهامى، من داخل الجيم، وعلق قائلا “ أنا في التكشيرة معنديش ياما ارحميني ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي مسلسل" أحسن أب"، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.

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