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خالد يوسف: اهتمامي منصب على العدالة الاجتماعية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المخرج خالد يوسف، إنه لابد أن تكون قادرا على دفع ثمن المعارضة، مضيفا: "اللي عايز ياخد موقف لازم يكون مستعد يدفع ثمنه، مش قادر متعملش حاجة".

وأشار "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة تشهد نجاحات لا يستطيع جاحد أن ينكرها، حيث هناك ملفات أدارتها الدولة المصرية بكفاءة شديدة، مثل الملف التركي والليبي، وغيرها من الملفات.

وأكد المخرج خالد يوسف، أن اهتمامه الأول منصب على العدالة الاجتماعية، معلقا: "تعملي مصر جنة المهم يكون في عدالة اجتماعية، وعايز ألمس ده بإيدي".

الكلمات المفتاحية

مصر خالد يوسف العدالة الاجتماعية

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