التفاصيل المادية في صفقة انتقال البدري إلى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل المادية في صفقة انتقال مصطفى البدري قادمًا من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم.





وأتم النادي الأهلي اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع مصطفى البدري قادمًا من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم ليكون الصفقة الخامسة التي يبرمها النادي الأحمر.





وقال المصدر إن النادي الأهلي قام بدفع مبلغ 7 مليون جنيه "كاش" لنادي الإنتاج الحربي من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب.



