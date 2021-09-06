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التفاصيل المادية في صفقة انتقال البدري إلى الأهلي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل المادية في صفقة انتقال مصطفى البدري قادمًا من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم.

وأتم النادي الأهلي اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع مصطفى البدري قادمًا من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم ليكون الصفقة الخامسة التي يبرمها النادي الأحمر.

وقال المصدر إن النادي الأهلي قام بدفع مبلغ 7 مليون جنيه "كاش" لنادي الإنتاج الحربي من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر بأن الصفقة تتضمن إعارة 3 لاعبين من فريق الشباب إلى الإنتاج الحربي وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة عمرو أنور.

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