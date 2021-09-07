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خالد يوسف عن تطورات مصر: "بقيت بتوه في بلدي"
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:02 ص
منار داود
أحل المخرج خالد يوسف ضيف في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر.
أشاد خالد يوسف بالتطوير في مصر قائلًا:" أنا بتوه في بلدي الآن أنا معرفتش بلدي الطرق إتغيرت والكباري حاجة جميلة ".
وأضاف "يوسف" قائلًا:" أنا أول ما نزلت مصر روحت عالطول عالساحل وبقالي في مصر 6 أيام وعدت عندما شعرت أنني أستطيع العيش في وطني وأول مرة أغترب عن وطني بس تجربة الغربة أفادتني كتير".
أشاد خالد يوسف بالتطوير في مصر قائلًا:" أنا بتوه في بلدي الآن أنا معرفتش بلدي الطرق إتغيرت والكباري حاجة جميلة ".
وأضاف "يوسف" قائلًا:" أنا أول ما نزلت مصر روحت عالطول عالساحل وبقالي في مصر 6 أيام وعدت عندما شعرت أنني أستطيع العيش في وطني وأول مرة أغترب عن وطني بس تجربة الغربة أفادتني كتير".