خالد يوسف عن تطورات مصر: "بقيت بتوه في بلدي"

أحل المخرج خالد يوسف ضيف في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر.



أشاد خالد يوسف بالتطوير في مصر قائلًا:" أنا بتوه في بلدي الآن أنا معرفتش بلدي الطرق إتغيرت والكباري حاجة جميلة ".



وأضاف "يوسف" قائلًا:" أنا أول ما نزلت مصر روحت عالطول عالساحل وبقالي في مصر 6 أيام وعدت عندما شعرت أنني أستطيع العيش في وطني وأول مرة أغترب عن وطني بس تجربة الغربة أفادتني كتير".



