ثنائي الإنتاج الحربي ينتقل إلى فاركو وفيوتشر

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي رحيل ثنائي الفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال المهدي في تصريحات تلفزيونية إن غنام محمد لاعب وسط الفريق تم بيعه لنادي فيوتشر ليكون لاعبًا للوافد الجديد للدوري الممتاز.





وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربي بأن النادي قام أيضًا ببيع علاء سلامة لنادي فاركو.



