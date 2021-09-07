بفستان أنيق.. صبا مبارك تتألق في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت بإطلالة أنيقة بفستان برتقالي قصير يبرز جمالها وأنوثتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.