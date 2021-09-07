خالد يوسف يكشف سبب عودته لمصر

قال المخرج خالد يوسف، إن فيلمه الجديد يركز على رصد ما يعاني به العرب في حياة الغرب، لافتا إلى أنه رفض تقديم أفلام "فرنسية فرنسية"، معلقا: "مش عايز أقدم أفلام من السطح".



وأشار "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه عاد إلى مصر ولن يتركها، مضيفا: "أنا عدت لأبقى، وعلى أرضها سأموت"، معربا عن سعادته بمظاهر استقباله في مصر، معلقا: "طريقة استقبالي في الشارع وفي بلدي عاملة ليا حالة ارتياح".



وأوضح المخرج خالد يوسف، أنه سبق وزارة مصر في عزاء شقيقه، مضيفا: "كفر شكر بلدي متعلمة سياسة كويس".

