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بهذه الطريقة.. زينة تودع الصيف في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت زينة مرتدة المايوه وقميص أبيض فوقه، من على رمال شاطئ البحر بعطلتها الصيفية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

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