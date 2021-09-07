لأول مرة.. خالد يوسف يكشف تفاصيل تصوير أحداث ثورة 30 يونيو

قال المخرج خالد يوسف، إن فيلمه الجديد يدور حول حياة الجالية العربية في باريس بعنوان "أهلا بكم في باريس"، معلنا أنه يحضر عملين جديدين مع الشركة المتحدة.

وأشار "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العملين عبارة عن مسلسل تاريخي، وفيلم يرصد ملحمة هامة، معتبرا أن عدم تصوير لحظة العبور في حرب 73 جريمة، لافتا إلى أن هذه الحرب كانت بمثابة معجزة تستحق التصوير والتسجيل.

وأوضح المخرج خالد يوسف، أنه هو من طلب من الشئون المعنوية للقوات المسلحة في 25 يناير أن يصور الأحداث، وكان ردهم "إحنا بنصور"، لافتا إلى أن عندما طلب أن يصور الأحداث في ثورة 30 يونيو وافقوا على الفور، منوها بأنه كان هناك ملحمة أخرى تحدث في قرى مصر بخلاف ما يحدث في القاهرة.

