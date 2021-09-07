ياسمين رئيس تستمتع بإجازتها الصيفية على شاطئ البحر (صور)



شاركت "ياسمين رئيس" جمهورها صور من إجازتها الصيفية على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت الفنانة ياسمين رئيس فى إطلالة صيفية جذابة على الشاطئ وتألقت فى فستان بألوان زاهية وعلقت:"#صيف 2021"





يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "60 دقيقة" الذي يعرض على منصة "شاهد" ويشاركها البطولة محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، وآخرون، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.