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عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر رحيل حسين الشحات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية بأن حسين الشحات تلفى عرضًا من نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن موسيماني رفض رحيل اللاعب.

وتابع توفيق بأن اللاعب تقبل قرار المدير الفني بصدر رحب ووافق على استكمال مشواره مع الأهلي.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الحديث عن إعارة بدر بانون وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق ليس له أساس من الصحة وشائعة غير منطقية ومثيرة للضحك.

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