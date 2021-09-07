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عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف الإعلامي سيف زاهر، موقف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خلال الوقت الحالي من تولي تدريب المنتخب الوطني، خلفا لرحيل حسام البدري.


وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت: أنه تواصل بشكل مباشراً مع حسام حسن، من أجل معرفة موقفة من تدريب منتهي الفراعنة خلال الوقت الحالي خلفا لرحيل حسام البدري.


وتابع: حسام حسن أكد لي بشكل مباشر أنه خلال الوقت الحالي مستمر في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.


وأضاف: أبلغني حسام حسن أن تولي تدريب المنتخب الوطني شرف كبير، وحلم يسعي من أجل تحقيقه في الفترة الحالية.


وأختتم تصريحاته بأنه في حالة تقديم عرض رسمي لحسام حسن لتدريب المنتخب سوف يوافق عليه دون مناقشة وأنه يرفض التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

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