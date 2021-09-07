تعرف على تفاصيل شخصية أحمد فتحي في "حامل اللقب"

يجسد الفنان أحمد فتحى، دور مدرب كرة قدم خلال أحداث فيلم "حامل اللقب"، الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





والفيلم من بطولة هشام ماجد ودينا الشريينى، وتتوالى أحداث العمل فى إطار كوميدى بين أبطاله، حيث تضم البطولة أيضًا كل من محمد سلام وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب.



يذكر أن الفنان أحمد فتحى يشارك فى بطولة مسلسل "عودة الأب الضال"، من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.