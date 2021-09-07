Advertisements

تعرف على تفاصيل شخصية أحمد فتحي في "حامل اللقب"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يجسد الفنان أحمد فتحى، دور مدرب كرة قدم خلال أحداث فيلم "حامل اللقب"، الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


والفيلم من بطولة هشام ماجد ودينا الشريينى، وتتوالى أحداث العمل فى إطار كوميدى بين أبطاله، حيث تضم البطولة أيضًا كل من محمد سلام وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى يشارك فى بطولة مسلسل "عودة الأب الضال"، من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

أخبار تهمك

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements