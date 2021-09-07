Advertisements

"أخبروني أنني يمكنني الرجوع في أي وقت".. خالد يوسف يكشف كواليس عودته إلى مصر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
منار داود

قال المخرج خالد يوسف، إنه رجع إلى مصر عندما شعر أن أقدر أرجع وأعيش في وطني.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، قائلًا:  "كنت على تواصل مع رجال الدولة وكان هناك تقدير لي وأخبروني أنني أستطيع الرجوع في أي وقت وليس علي أي شئ، وأنا أخترت الخروج وكان في نوع من التطمينات".

وتابع قائلأً: "الإتصالات لم تطمئني بالقدر الكافي على الرأي العام في مصر، والمحادثات بيني وبين أجهزة الدولة كانت منذ فترة طويلة".


الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ أقل من ساعتين

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ 19 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود البزاوي ينصح ابنه بعدم الهجرة خارج مصر

أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل "فرصة تانية"

مواعيد مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري والقنوات الناقلة للحلقة 25

دياب يترك المأذون وزوجته ويرفض طلاقها

أبرز أحداث مسلسل فرصة تانية الحلقة 25

تعرف على موعد إعادة مسلسل فرصة تانية الحلقة 25

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements