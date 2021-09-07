"أخبروني أنني يمكنني الرجوع في أي وقت".. خالد يوسف يكشف كواليس عودته إلى مصر













قال المخرج خالد يوسف، إنه رجع إلى مصر عندما شعر أن أقدر أرجع وأعيش في وطني.وأضاف في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "كنت على تواصل مع رجال الدولة وكان هناك تقدير لي وأخبروني أنني أستطيع الرجوع في أي وقت وليس علي أي شئ، وأنا أخترت الخروج وكان في نوع من التطمينات".وتابع قائلأً: "الإتصالات لم تطمئني بالقدر الكافي على الرأي العام في مصر، والمحادثات بيني وبين أجهزة الدولة كانت منذ فترة طويلة".