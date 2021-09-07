خالد يوسف: أنا مش هتغير.. وهعبر عن نفسي بالأفلام

قال المخرج خالد يوسف، إنه يعبر عن نفسه بالأدوات التي بيد يديه، وعندما كان عضوا في البرلمان فقد قام بدوره، مؤكدا أنه لن يتغير وتعود دائما التعبير عن نفسه بالأفلام.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أن الإخوان يقولون إنه قام بصفقة، مشيرا إلى أنه سئم من السياسة وقد دفع الثمن، وسيرجع إلى الفن مرة أخرى.



