Advertisements

خالد يوسف: أنا مش هتغير.. وهعبر عن نفسي بالأفلام

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
قال المخرج خالد يوسف، إنه يعبر عن نفسه بالأدوات التي بيد يديه، وعندما كان عضوا في البرلمان فقد قام بدوره، مؤكدا أنه لن يتغير وتعود دائما التعبير عن نفسه بالأفلام.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أن الإخوان يقولون إنه قام بصفقة، مشيرا إلى أنه سئم من السياسة وقد دفع الثمن، وسيرجع إلى الفن مرة أخرى.

وتابع يوسف، أن المشاهد الحقيقة لثورة 30 يونيو لم تنشر بعد، لأن هناك ملحمة أخرى كانت موجودة في قرى مصر بجانب القاهرة ووسط البلد.

الكلمات المفتاحية

مصر خالد يوسف بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ ربع ساعة

عاجل| الصفقة الخامسة.. مصطفى البدري في الأهلي لمدة 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن الفيراري والمايسترو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

منذ ساعة و نصف

بوجبا يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح ناري

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إقالة حسام البدري.. أزمة قوية في انتظار منتخب مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يكشف عن أصعب صفقة تعاقد معها النادي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

12:22 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

10:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

12:20 ص

عاجل.. الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements