ميرفت أمين عن حريق عمارتها: "مهول ولا نعرف سببه" (فيديو)

قالت الفنانة ميرفت أمين، إنها لم تتعرض لأي أذى بسبب الحريق الذي نشب في العمارة التي تقطنها، معقبة: "الحمد لله أنا بخير، ورجال الإطفاء جاءوا على الفور بـ6 سيارات، وكنت مشفقة عليهم جدًا بسبب كثافة الدخان".





وتابعت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الحريق كان كبيرًا للغاية، لافتة إلى أنها تقطن في الدور الرابع، والحريق كان في الدور السادس في إحدى الشركات، ولم يعلم أحد حتى الآن سبب هذا الحريق المهول.



